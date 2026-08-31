Mathura News: चिकित्सा सेवा का झांसा देकर खाते से निकाले 9.37 लाख
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:12 AM IST
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मथुरा। एक्सरे कराने के लिए ऑनलाइन जानकारी जुटाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। गूगल से मिले एक डायग्नोस्टिक सेंटर के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के बाद साइबर ठगों ने चिकित्सा सेवा का झांसा देकर उनके बैंक खाते से 9.37 लाख रुपये पार कर दिए। पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मानस नगर निवासी प्रदीप अग्रवाल ने बताया है कि वह अपना एक्सरे कराने के लिए गूगल पर डायग्नोस्टिक सेंटर का मोबाइल नंबर खोज रहे थे। एक सेंटर के मोबाइल नंबर पर उन्होंने संपर्क किया। फोनकर्ता ने डॉक्टर के नाम से दूसरे मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क किया। उसने 26 जून को उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा। आरोप है कि लिंक पर क्लिक करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके बैंक खाते से सात बार में 9.37 लाख रुपये निकाल लिए गए। साइबर थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
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मानस नगर निवासी प्रदीप अग्रवाल ने बताया है कि वह अपना एक्सरे कराने के लिए गूगल पर डायग्नोस्टिक सेंटर का मोबाइल नंबर खोज रहे थे। एक सेंटर के मोबाइल नंबर पर उन्होंने संपर्क किया। फोनकर्ता ने डॉक्टर के नाम से दूसरे मोबाइल नंबर से उनसे संपर्क किया। उसने 26 जून को उनके मोबाइल पर एक लिंक भेजा। आरोप है कि लिंक पर क्लिक करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद उनके बैंक खाते से सात बार में 9.37 लाख रुपये निकाल लिए गए। साइबर थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
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