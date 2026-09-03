Mathura News: जन्माष्टमी पर मथुरा के लिए चलेंगी तीन अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:31 AM IST
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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। दिल्ली, आगरा और जयपुर से मथुरा आने-जाने वाले यात्रियों को इन ट्रेनों से सुविधा मिलेगी।
हजरत निजामुद्दीन-मथुरा जंक्शन के बीच दो जोड़ी अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन तीन से पांच सितंबर तक तीन फेरों में होगा। गाड़ी संख्या 04410 हजरत निजामुद्दीन से मथुरा तथा 04409 मथुरा से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04412 हजरत निजामुद्दीन-मथुरा और 04411 मथुरा-हजरत निजामुद्दीन के बीच संचालित होगी। दोनों जोड़ी ट्रेनें ओखला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोसीकलां, छाता, आझई, वृंदावन रोड और भूतेश्वर समेत निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव लेगी।
इसके साथ ही आगरा कैंट-पलवल और आगरा कैंट-हजरत निजामुद्दीन के बीच भी अनारक्षित मेमू स्पेशल ट्रेनों का संचालन छह सितंबर तक पांच फेरों में किया जाएगा। गाड़ी संख्या 01941-01942 आगरा कैंट-पलवल और वापसी तथा 01943-01944 आगरा कैंट-हजरत निजामुद्दीन और वापसी के बीच चलेगी। इन ट्रेनों का ठहराव पलवल, होडल, कोसी कलां, छाता, मथुरा जंक्शन, बाद और रुनकता समेत निर्धारित स्टेशनों पर होगा।
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हजरत निजामुद्दीन-मथुरा जंक्शन के बीच दो जोड़ी अनारक्षित विशेष ट्रेनों का संचालन तीन से पांच सितंबर तक तीन फेरों में होगा। गाड़ी संख्या 04410 हजरत निजामुद्दीन से मथुरा तथा 04409 मथुरा से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 04412 हजरत निजामुद्दीन-मथुरा और 04411 मथुरा-हजरत निजामुद्दीन के बीच संचालित होगी। दोनों जोड़ी ट्रेनें ओखला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोसीकलां, छाता, आझई, वृंदावन रोड और भूतेश्वर समेत निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव लेगी।
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इसके साथ ही आगरा कैंट-पलवल और आगरा कैंट-हजरत निजामुद्दीन के बीच भी अनारक्षित मेमू स्पेशल ट्रेनों का संचालन छह सितंबर तक पांच फेरों में किया जाएगा। गाड़ी संख्या 01941-01942 आगरा कैंट-पलवल और वापसी तथा 01943-01944 आगरा कैंट-हजरत निजामुद्दीन और वापसी के बीच चलेगी। इन ट्रेनों का ठहराव पलवल, होडल, कोसी कलां, छाता, मथुरा जंक्शन, बाद और रुनकता समेत निर्धारित स्टेशनों पर होगा।
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