Mathura News: रफ्तार के ट्रैक पर 180 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:35 AM IST
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मथुरा। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में आयोजित जिला स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में जिले के करीब 180 छात्र-छात्राओं ने रफ्तार और संतुलन का दम दिखाया। जिला स्पीड स्केटिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में हुई प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने स्पर्धाओं में हिस्सा लिया।
प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में नील्या, दर्शनी, देवांश शर्मा, कार्तिक, अनायेशा, समृद्धि प्रजापति, क्रतिका, परिधि, अक्षिता, श्रेष्ठ, अनिरुद्ध, वेदांश, कृष्णा, दिव्यांश चौधरी, सूर्यांश भटनागर, विकास, विवान, हितांश, विवान कौशिक, पृथ्वी, ख्याति, एकांश, महीवर्धन, जिज्ञांश, आयेशा, आरव, क्रियांश और रोहित शामिल रहे।
द्वितीय स्थान पर ख्वाहिश, दिव्यांश, स्वारांश, कुश चौधरी, वान्या अग्रवाल, काश्वी वर्मा, एवेन, कृष्णा, अभिजय, भूपेंद्र, अमोल, वान्या, दर्शनी, दृष्टि, चित्रांशी, अद्वैत यादव, हेमंत, निर्देश, श्रेष्ठ, सौरभ, हर्षवर्धन, आराधिका, आशी सिंह, अव्यान, ललित, अनुज, आयेशा, देवांश, आयुष, प्रणव और भाव्यांश रहे।
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तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों में अकुल, गर्व खंडेलवाल, शिवांश, पार्थ अग्रवाल, इनाया, विहान, विराज, काश्वी, देवांश, राध्या, वेदिका, तोषिका, लक्षिता, पार्थ सिंह, दर्शन मिश्रा, देवाशीष और कुलदीप शामिल रहे।
विजेता खिलाड़ियों को एसोसिएशन अध्यक्ष विपिन कुमार अग्रवाल ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। संचालन सचिव राकेश सैनी ने किया। निर्णायक की भूमिका में पवन, पूनम, सरिता, कृष्णा यादव, विक्रम सिंह, मयंक हलदर, कन्हैया, लकी, मोहित, दर्शन आदि ने निभाई।
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प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में नील्या, दर्शनी, देवांश शर्मा, कार्तिक, अनायेशा, समृद्धि प्रजापति, क्रतिका, परिधि, अक्षिता, श्रेष्ठ, अनिरुद्ध, वेदांश, कृष्णा, दिव्यांश चौधरी, सूर्यांश भटनागर, विकास, विवान, हितांश, विवान कौशिक, पृथ्वी, ख्याति, एकांश, महीवर्धन, जिज्ञांश, आयेशा, आरव, क्रियांश और रोहित शामिल रहे।
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द्वितीय स्थान पर ख्वाहिश, दिव्यांश, स्वारांश, कुश चौधरी, वान्या अग्रवाल, काश्वी वर्मा, एवेन, कृष्णा, अभिजय, भूपेंद्र, अमोल, वान्या, दर्शनी, दृष्टि, चित्रांशी, अद्वैत यादव, हेमंत, निर्देश, श्रेष्ठ, सौरभ, हर्षवर्धन, आराधिका, आशी सिंह, अव्यान, ललित, अनुज, आयेशा, देवांश, आयुष, प्रणव और भाव्यांश रहे।
विज्ञापन
तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों में अकुल, गर्व खंडेलवाल, शिवांश, पार्थ अग्रवाल, इनाया, विहान, विराज, काश्वी, देवांश, राध्या, वेदिका, तोषिका, लक्षिता, पार्थ सिंह, दर्शन मिश्रा, देवाशीष और कुलदीप शामिल रहे।
विजेता खिलाड़ियों को एसोसिएशन अध्यक्ष विपिन कुमार अग्रवाल ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। संचालन सचिव राकेश सैनी ने किया। निर्णायक की भूमिका में पवन, पूनम, सरिता, कृष्णा यादव, विक्रम सिंह, मयंक हलदर, कन्हैया, लकी, मोहित, दर्शन आदि ने निभाई।