Mainpuri News: युवक को लाठी-डंडों से पीटकर किया घायल

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शहर में करहल रोड मोहल्ला दरीबा के रहने वाले अनुसूचित जाति के रवि दिवाकर ने बताया कि 24 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे वह बिछिया गांव में मौजूद थे। तभी वहां कुछ युवक बेवजह गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने का विरोध किया तो सभी उसे पीटने लगे। हमलावरों में आवास विकास निवासी गोल्डी, मोहल्ला बंशीगोहरा निवासी राजा के अलावा दो अन्य लोग शामिल थे। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।