Mainpuri News: युवक को लाठी-डंडों से पीटकर किया घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:38 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:38 PM IST
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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के गांव बिछिया में एक युवक को लाठी-डंडों से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
शहर में करहल रोड मोहल्ला दरीबा के रहने वाले अनुसूचित जाति के रवि दिवाकर ने बताया कि 24 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे वह बिछिया गांव में मौजूद थे। तभी वहां कुछ युवक बेवजह गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने का विरोध किया तो सभी उसे पीटने लगे। हमलावरों में आवास विकास निवासी गोल्डी, मोहल्ला बंशीगोहरा निवासी राजा के अलावा दो अन्य लोग शामिल थे। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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शहर में करहल रोड मोहल्ला दरीबा के रहने वाले अनुसूचित जाति के रवि दिवाकर ने बताया कि 24 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे वह बिछिया गांव में मौजूद थे। तभी वहां कुछ युवक बेवजह गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने का विरोध किया तो सभी उसे पीटने लगे। हमलावरों में आवास विकास निवासी गोल्डी, मोहल्ला बंशीगोहरा निवासी राजा के अलावा दो अन्य लोग शामिल थे। सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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