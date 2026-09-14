Mainpuri News: राइस मिल में टी-शर्ट फंसने से युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 14 Sep 2026 11:11 PM IST
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मैनपुरी। इटावा के जसवंतनगर थाना क्षेत्र में एक राइस मिल में काम करते समय हादसा हुआ। एक युवक की चलती मशीन में टी-शर्ट फंसने से जान चली गई। मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के लालपुर निवासी दीपक कश्यप उर्फ विक्रम (26) सोमवार सुबह 10 बजे मशीन पर काम कर रहा था। तभी उसकी टी-शर्ट चलती मशीन की शाफ्ट में फंस गई। वह मशीन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी कर्मचारी उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसवंतनगर ले गए। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया।
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