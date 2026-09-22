Mainpuri News: युवक को पीटा, हमलावर गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:27 PM IST
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दन्नाहार। युवक को रास्ते में रोक कर लाठी-डंडों से पीटा गया। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर शांतिभंग की कार्रवाई की है। गांव थाना क्षेत्र के गांव ककरारा के रहने वाले रघुवीर ने बताया कि 20 सितंबर को एक दावत कार्यक्रम में गए थे। रात करीब आठ बजे घर आ रहे थे। तभी रास्ते में गांव के रहने वाले अजीत और नंद किशोर ने रोक लिया और गालियां देने लगे। जब गालियां देने से रोका तो लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया।
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