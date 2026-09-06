Mainpuri News: पूर्व सैनिक की दुकान से लाखों की चोरी

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नगला मूले निवासी पूर्व सैनिक हेमंत सिंह ने बताया कि आगरा रोड पर उनकी शिवानी इलेक्ट्रानिक्स के नाम से दुकान है। तीन सितंबर की रात चोरों ने दुकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। 10 हजार रुपये की नकदी, तीन जोड़ी पायल आदि चोरी कर ले गए। चोर लाखों रुपये मूल्य की कॉपर केबल भी चुरा ले गए हैं। चार सितंबर की सुबह चोरी की जानकारी हुई। दुकान की छत पर ताला व तार काटने में इस्तेमाल किया गया एक कटर पड़ा मिला। पूर्व सैनिक ने बताया कि उन्हें शक है कि घटना में गांव निवासी शेरा, लालू और छोटू शामिल हैं।