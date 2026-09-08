Mainpuri News: पारिवारिक विवाद में ट्रक चालक ने दी जान

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गांव नगला बिहारी निवासी राजवीर उर्फ बृजेश कुमार पेशे से ट्रक चालक था। उसकी पत्नी सरिता इन दिनों अपने मायके गई हुई थी। मंगलवार दोपहर फोन पर बृजेश का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी से झगड़े के कुछ देर बाद बृजेश घर से चला गया। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान एक ग्रामीण ने परिजनों को सूचना दी कि राजवीर का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ पर लटका हुआ है।यह खबर सुनते ही परिजन रोते-बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के भाई उपदेश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।