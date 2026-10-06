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Mainpuri News: विद्यार्थियों को आपदा से निपटने के सिखाए गुर

Tue, 06 Oct 2026 11:19 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:19 PM IST
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Teach students how to deal with disasters
फोटो- 32 एनसीसी कैडेट्स को जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण देते आपदा मोचन बल के सदस्य। स्रोत आयोजक
मैनपुरी। श्रीचित्रगुप्त डिग्री कॉलेज परिसर करहल रोड में मंगलवार को जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपदा मोचन बल के सदस्यों ने एनसीसी कैडेट्स को जीवन रक्षा कौशल के बारे में जानकारी दी। सेनानी आठवीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल गाजियाबाद की 17 सदस्यीय टीम एवं राज्य आपदा मोचन बल के सदस्यों ने आपदा, जोखिम, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार, भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली, आपातकालीन स्थितियों में क्या करें व क्या न करें की जानकारी दी। संवाद
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