Mainpuri News: बारिश के पानी में डूबी तालाब किनारे की सड़क

विज्ञापन

ग्रामवासी नरेंद्र सिंह ने बताया कि जलभराव के कारण सड़क में गहरे गड्ढे हो गए हैं। बच्चों को आते-जाते समय गड्ढे में गिरकर चोटिल होने एवं तालाब में गिर जाने के कारण हादसा होने की संभावना बनी हुई है। बरसात के दिनों में सड़क पानी में डूब जाती है। कई बार सड़क बनवाने की मांग की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामवासी अशोक कुमार, सुनील कुमार, प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, रवींद्र सिंह, गौरव कुमार आदि ने सड़क बनवाने की मांग की है।