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Mainpuri News: जूस कॉर्नर शुरू कर मीनू ने अपने सपनों को दी नई दिशा

Wed, 30 Sep 2026 12:34 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:34 AM IST
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By starting a juice corner, Meenu gave a new direction to her dreams.
मीनू
एटा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। योजना का लाभ उठाकर असरोली एटा निवासी मीनू ने कचहरी चौराहा पर जूस कॉर्नर शुरू कर अपने सपनों को नई दिशा दी है।
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मीनू ने योजना के तहत पांच लाख का ऋण प्राप्त कर अपना व्यवसाय स्थापित किया। उनके प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के जूस, शेक और अन्य पेय पदार्थ उपलब्ध हैं। मीनू के अनुसार, उन्होंने नौकरी की तलाश करने के साथ-साथ स्वरोजगार को भी एक बेहतर विकल्प माना।
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सरकारी योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग मिलने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। उनका कहना है कि स्वयं का कारोबार शुरू करने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है और वह भविष्य में अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं।
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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के जरिये युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मीनू की पहल उन युवाओं के लिए उदाहरण है जो नौकरी के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। -अर्चना कुमारी, उपायुक्त उद्योग
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