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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Protest in Prahladpur against filth and waterlogging

Mainpuri News: प्रहलादपुर में गंदगी और जलभराव के विरोध में प्रदर्शन

Sat, 24 Oct 2026 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:49 PM IST
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Protest in Prahladpur against filth and waterlogging
फोटो 19 प्रहलादपुर में प्रदर्शन करते ग्रामीण। संवाद
बरनाहल। मजरा प्रहलादपुर में 500 मीटर लंबा मार्ग बदहाल है। गांव के बीच स्थित तालाब की वर्षों से सफाई न होने के कारण गंदा पानी गली में भर रहा है। घरों से निकलने वाले पानी की निकासी बाधित होने से रास्ते पर कीचड़ और दलदल बना हुआ है। ग्रामवासी महेंद्र सिंह का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों से मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शनिवार को परेशान ग्रामीणों, महिलाओं और बच्चों ने गांव में प्रदर्शन किया। उन्होंने मार्ग की मरम्मत, तालाब की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की।
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