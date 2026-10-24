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Mainpuri News: करंट लगने से मजदूर की मौत

Sat, 24 Oct 2026 11:45 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:45 PM IST
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Labourer dies of electrocution
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में आश्रम रोड स्थित एक घर में काम कर रहे मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव धोबा निवासी 52 वर्षीय सुरेश चंद्र वर्तमान में आश्रम रोड स्थित एक घर में रह रहे थे। वह मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। शनिवार शाम करीब छह बजे बिजली के तार बोर्ड में लगाते समय करंट की चपेट में आ गए।परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जांच के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन में पुलिस को मीमो भेज कर सूचना दी है।
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