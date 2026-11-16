Mainpuri News: दिल्ली के लिए एक और नई बस चलाने की तैयारी

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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि डिपो की 74 बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैनपुरी से घिरोर, जसराना और पाड़म होते हुए एटा के रास्ते दिल्ली तक बस चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मार्ग का सर्वे कराया जा रहा है, जिसे अगले दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे के बाद 25 नवंबर से बस संचालन शुरू कराने की तैयारी है। इस बस सेवा के शुरू होने से मैनपुरी के साथ ही घिरोर, जसराना और पाड़म क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी।