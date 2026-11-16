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Mainpuri News: दिल्ली के लिए एक और नई बस चलाने की तैयारी

Mon, 16 Nov 2026 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:21 PM IST
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Preparations underway to launch another new bus service to Delhi
फोटो 1 मैनपुरी डिपो के स्टैंड पर खड़ीं बसें। संवाद
मैनपुरी। त्योहार के बाद परिवहन निगम यात्रियों की सुविधा के लिए नए मार्गों पर बस संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। डिपो से घिरोर-जसराना-पाड़म होते हुए एटा के रास्ते दिल्ली के लिए रोडवेज बस चलाई जाएगी। इस बस का संचालन 25 नवंबर से प्रतिदिन सुबह नौ बजे से किया जाएगा।
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सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि डिपो की 74 बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर नियमित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मैनपुरी से घिरोर, जसराना और पाड़म होते हुए एटा के रास्ते दिल्ली तक बस चलाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए मार्ग का सर्वे कराया जा रहा है, जिसे अगले दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे के बाद 25 नवंबर से बस संचालन शुरू कराने की तैयारी है। इस बस सेवा के शुरू होने से मैनपुरी के साथ ही घिरोर, जसराना और पाड़म क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी।
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