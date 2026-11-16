Mainpuri News: अन्नदा प्रेरणा कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता परखी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:21 PM IST
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भोगांव। तहसील परिसर में संचालित अन्नदा प्रेरणा कैंटीन का सोमवार को उपजिलाधिकारी पीयूष जायसवाल और तहसीलदार घासीराम ने निरीक्षण किया। भोजन की गुणवत्ता, सफाई और व्यवस्थाओं की जांच की। कैंटीन का उद्देश्य लोगों को मात्र 10 रुपये में स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। उपजिलाधिकारी पीयूष जायसवाल एवं तहसीलदार घासीराम ने निरीक्षण के दौरान कैंटीन की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए।
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