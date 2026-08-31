Mainpuri News: अनियंत्रित कार ट्रक में घुसी, युवती की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
किशनी। ग्वालियर बरेली राजमार्ग पर गांव जटपुरा के पास अनियंत्रित कार खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कार चालक सुधीर निवासी सरसई नावर जिला इटावा बहन शिल्पा लड़िया निवासी सरस्वती साइमन 37 चिरागगंज रोड मुंबई के साथ सोमवार को किशनी आए थे। यहां से वापस जाते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। युवती की मौके पर गर्दन कटने से मौत हो गई।संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन