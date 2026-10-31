नर्सिंग छात्रा की मौत का मामला गर्माया: दफन शव निकालकर मुख्यालय पहुंचे परिजन, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग

मृतका के मामा का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया डॉक्टर के पैनल ने वीडियोग्राफी में पूरी की थी। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी को उजागर किया जाए। उन्हें संदेह है कि पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की गई थी इसके चलते वह दोबारा निष्पक्ष रूप से पोस्टमार्टम करने के लिए शव लेकर आए थे। शव उनके हवाले किया जाए। फिर से पोस्टमार्टम किया जाए। दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए।



पुलिस की निगरानी में मैनपुरी लाया गया शव

फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा की मौत के मामले में शनिवार को नया मोड़ आ गया। शुक्रवार को दफनाए गए छात्रा के शव को शनिवार सुबह परिजनों ने जेसीबी की मदद से कब्र से बाहर निकलवा लिया और फिरोजाबाद ले गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए छात्रा के कुछ रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। साथ ही फिरोजाबाद पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया। बाद में पुलिस अपनी निगरानी में छात्रा के परिजनों और शव को लेकर मैनपुरी वापस आ गई। इधर, परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। पुलिस अधिकारी परिजनों को समझाने और शांत कराने में जुटे हैं। गांव में एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस किसी भी तरह के हंगामे की आशंका को देखते हुए लगातार निगरानी कर रही है।



रेलवे ट्रैक पर मिली थी लाश

मृतका जनपद मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और फिरोजाबाद के मटसैना स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहकर जीएनएम प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। हॉस्टल के कमरे में उसके साथ अन्य सहपाठिनें भी रहती थीं। बुधवार सुबह जब साथी छात्राओं को नाश्ते के समय छात्रा कमरे में नहीं दिखाई दी, तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। कॉलेज प्रशासन में भी खलबली मच गई। सुबह करीब 10 बजे तक तलाश करने के बावजूद जब उसका सुराग नहीं लगा, तो इसी दौरान सूचना मिली कि मटसैना क्षेत्र में मोढ़ा कनैटा स्थित रेलवे लाइन पर एक युवती का शव मिला है, जिसे पुलिस ने शिनाख्त न होने पर मोर्चरी भेज दिया था। सूचना मिलने पर कॉलेज प्रशासन और छात्राएं थाने पहुंचीं तथा कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर रोते-बिलखते परिजन भी आ गए और उन्होंने आत्महत्या की घटना मानने से मना करते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है।



पुलिस ने जब कॉलेज और हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो फुटेज में छात्रा रात एक बजे के बाद अपने कमरे से बाहर निकलती और हॉस्टल की बाउंड्रीवॉल फांदकर रेलवे ट्रैक की ओर जाती हुई दिखाई दी। हॉस्टल से रेलवे ट्रैक की दूरी महज 300 मीटर है। मामले में फिरोजाबाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्राचार्य और उनके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास, हत्या और एससी-एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है।

