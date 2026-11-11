Mainpuri News: भैया दूज पर मायके गई मां, लापता हो गई किशोरी

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थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला बुधवार को अपने मायके भाई को तिलक करने गई थी, घर में नाबालिग पुत्री थी। जब परिजन अपने कामों में व्यस्त थे। इसी बीच किशोरी लापता हो गई। परिजन ने काफी तलाश किया, मगर किशोरी का कहीं भी पता नहीं लग सका। पता चला कि किशोरी को पास के ही गांव का रहने वाला एक युवक अपने साथ लेकर गया है। युवक पहले भी किशोरी को अपने साथ ले गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में घर पर दबिश दी, मगर आरोपी वहां नहीं मिला। सीओ आरके द्विवेदी ने बताया कि जल्द ही किशोरी को ढूंढ कर परिजन के सुपुर्द किया जाएगा।

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भोगांव। भैया दूज पर मां जब मायके गई तो नाबालिग पुत्री भी घर से लापता हो गई। परिजन, ने एक युवक पर पुत्री को दूसरी बार ले जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी व किशोरी की तलाश में जुट गई है।