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रॉयल क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर के मैच में 20 ओवर में 105 रन बनाए। अश्वनी ने 46, आदर्श ने 21 और शिवम ने 14 रन बनाए। एमसीए के शिव पूजन ने पांच और जय कुमार ने तीन विकेट लिए। जीत के लिए लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीए इलेविन ने 20.4 ओवर में पांच विकेट खोकर 106 रन बनाकर मैच जीत लिया। बल्लेबाज मनीष ने नाबाद 41, अनुज ने 14 और जय कुमार ने 10 रनों की पारी खेली। रॉयल के सत्यम ने तीन विकेट लिए।शिक्षक नीरज मैसी ने विजेता टीम को ब्राउन चैलेंजर्स ट्रॉफी प्रदान की। एमसीए के शिवपूजन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान एमसीए अध्यक्ष महेश मिश्रा, सचिव बीडी शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. बीके सिंह, सुनील शुक्ला, पंकज राठौर आदि मौजूद रहे।