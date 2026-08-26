Mainpuri News: रक्षाबंधन पर इस बार भद्रा का साया नहीं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:15 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:15 PM IST
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मैनपुरी। भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और अटूट रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार भद्रा का प्रभाव न होने से बहनें दिनभर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी।
हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 9:09 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शास्त्रसम्मत माना गया है।
आचार्य नंदकिशोर मिश्रा ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, जिससे बहनों को राखी बांधने का विशेष शुभ समय मिलेगा। सुबह 5:51 बजे से 9:48 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस अवधि में बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना कर सकेंगी।
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28 अगस्त को सुबह 10:39 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक राहुकाल रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहुकाल समाप्त होने के बाद दिन के अन्य समय में भी राखी बांधी जा सकती है।
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हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 9:09 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना शास्त्रसम्मत माना गया है।
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आचार्य नंदकिशोर मिश्रा ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, जिससे बहनों को राखी बांधने का विशेष शुभ समय मिलेगा। सुबह 5:51 बजे से 9:48 बजे तक का समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस अवधि में बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना कर सकेंगी।
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28 अगस्त को सुबह 10:39 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक राहुकाल रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। राहुकाल समाप्त होने के बाद दिन के अन्य समय में भी राखी बांधी जा सकती है।