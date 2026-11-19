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राज्यमंत्री ने कहा कि मैनपुरी के छोटे से गांव के सामान्य परिवार से निकलकर मनन चौहान ने अंडर-19 क्रिकेट में जिले और देश का नाम रोशन किया है। ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों पर पूरे प्रदेश को गर्व है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें मनन के घर आने की जानकारी मिली तो वह खुद को यहां आने से रोक नहीं सके। भाजपा के नए नारे ''''राधे-राधे, कमल खिला दे'''' पर डिंपल यादव की टिप्पणी के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मथुरा में पार्टी की दो दिवसीय चिंतन बैठक हुई थी। ब्रज क्षेत्र में आस्था के चलते हर व्यक्ति राधे-राधे बोलता है। इसी उत्साह में कार्यकर्ताओं ने इसके साथ कमल खिला दें जोड़ दिया और यह नारा बन गया।कमल मुरझाने और राम मंदिर के चंदे से जुड़ी डिंपल यादव की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि देश के 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। केंद्र में तीसरी बार और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भाजपा की सरकार चल रही है। ऐसे में कमल मुरझाने की बात करना विपक्ष की राजनीतिक सोच को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के तीसरी बार सत्ता में आने के दावे पर धर्मवीर प्रजापति ने तंज कसते हुए इसे मुंगेरीलाल का सपना बताया। 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।