Mainpuri News: कार की टक्कर से मासूम की मौत
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:14 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:14 PM IST
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करहल। बाईपास मार्ग स्थित गढ़िया चौराहे पर मंगलवार को कार ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सवार चार वर्षीय मासूम आशु पुत्र दिलीप निवासी मखिया गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सैफई अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मखिया निवासी नारायण अपने भतीजे आशु और ताऊ को बाइक पर बैठाकर इटावा जा रहा था। बाइक गढ़िया चौराहे पर एक कार की उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आशु गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज ले गए। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। संवाद
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