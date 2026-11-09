Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:26 PM IST
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गोवर्धन पूजा
- सुबह 9 बजे शहर के मोहल्ला छपट्टी में सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा।
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अन्नकूट महोत्सव
- शाम 5:30 बजे शहर के करहल रोड स्थित बाल निकेतन स्कूल में सामूहिक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा।
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भजन-कीर्तन
- शाम 6 बजे कचहरी रोड स्थित हनुमान मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।
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- सुबह 9 बजे शहर के मोहल्ला छपट्टी में सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा।
अन्नकूट महोत्सव
- शाम 5:30 बजे शहर के करहल रोड स्थित बाल निकेतन स्कूल में सामूहिक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा।
भजन-कीर्तन
- शाम 6 बजे कचहरी रोड स्थित हनुमान मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।