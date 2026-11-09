Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 9 बजे शहर के मोहल्ला छपट्टी में सामूहिक गोवर्धन पूजा का आयोजन होगा।



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अन्नकूट महोत्सव



- शाम 5:30 बजे शहर के करहल रोड स्थित बाल निकेतन स्कूल में सामूहिक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा।

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भजन-कीर्तन

- शाम 6 बजे कचहरी रोड स्थित हनुमान मंदिर पर भजन-कीर्तन का आयोजन।







गोवर्धन पूजा