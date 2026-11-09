Mainpuri News: आतिशबाजी से 18 लोग झुलसे, तीन सैफई रेफर

विज्ञापन

मैनपुरी। दिवाली के त्योहार पर आतिशबाजी से करीब 18 लोग झुलस गए। इनमें सात बच्चे भी शामिल हैं। तीन घायलों को आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई रेफर किया गया। रविवार शाम अलग-अलग स्थानों पर हादसों में लोग घायल हुए। घायलों को महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 14 को छुट्टी दे दी गई। एलाऊ के गांव विरतिया निवासी 16 वर्षीय आयुष रविवार रात आतिशबाजी चला रहा था। किसी ने जलता पटाखा उसकी जेब में रख दिया, जिससे वह झुलस गया। दन्नाहार के गांव रठेरा निवासी 18 वर्षीय अंशुल कुमार की जेब में गंधक पोटाश रखा था। आतिशबाजी की चिंगारी गिरने से उसमें धमाका हुआ। वह घायल हो गया और उसे आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव पड़रिया निवासी 11 वर्षीय कृष्ण सोमवार सुबह फुलझड़ी चलाते हुए झुलस गया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कई अन्य लोग भी आतिशबाजी से घायल हुए। इनमें ढाई वर्षीय शिव्या, 10 वर्षीय आयुष, 10 वर्षीय अंश, 11 वर्षीय किशन, नौ वर्षीय शिवांग और आठ वर्षीय गगन जैसे बच्चे शामिल। लक्ष्य, संदीप, विपिन, पूजा, रामू, किशन, पुष्पा और प्रीति जैसे वयस्क भी झुलसे। इन सभी को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। आयुष (घिरोर) और संदीप को आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई रेफर किया गया है। नगला गुलाल निवासी राजीव कुमार अन्य बच्चों के साथ पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला ऋषि वहां पहुंचा। एक पटाखा फुस्स होकर बुझ गया था। ऋषि उसे उठाकर मुंह से फूंकने लगा, तभी अचानक पटाखे में विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से बालक का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। पीआरवी और थाना बेवर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी जुटाई। इसके बाद घायल बालक को सीएचसी अस्पताल पहुंचाया गया।