Mainpuri News: सिटी में आज

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- दोपहर 2 बजे से बेवर के नगला ठकुरी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

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रामलीला

- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में सीता हरण की लीला का मंचन होगा।



- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में रावण वध की लीला का मंचन होगा।





श्रीमद्भागवत कथा