Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 20 Oct 2026 11:03 PM IST
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे से बेवर के नगला ठकुरी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
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रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में सीता हरण की लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में रावण वध की लीला का मंचन होगा।
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- दोपहर 2 बजे से बेवर के नगला ठकुरी में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
रामलीला
- शाम 6 बजे से बेवर की रामलीला में सीता हरण की लीला का मंचन होगा।
- शाम 7 बजे से आगरा रोड स्थित रामलीला मैदान में रावण वध की लीला का मंचन होगा।