Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:29 PM IST
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सत्संग
- सुबह 10 बजे से ज्योंती रोड स्थित निरंकारी सभा भवन पर सत्संग का आयोजन होगा।
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प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जोदेवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहब प्रवचन देंगे।
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शिव महापुराण कथा
- दोपहर 2 बजे से कस्बा कुरावली में शिव महापुराण कथा का आयोजन
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- सुबह 10 बजे से ज्योंती रोड स्थित निरंकारी सभा भवन पर सत्संग का आयोजन होगा।
प्रवचन
- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जोदेवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहब प्रवचन देंगे।
शिव महापुराण कथा
- दोपहर 2 बजे से कस्बा कुरावली में शिव महापुराण कथा का आयोजन