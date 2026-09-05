Mainpuri News: सिटी में आज

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- सुबह 10 बजे से ज्योंती रोड स्थित निरंकारी सभा भवन पर सत्संग का आयोजन होगा।

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प्रवचन

- सुबह 10 बजे से कचहरी रोड स्थित रज्जोदेवी कबीर आश्रम पर महंत अमर साहब प्रवचन देंगे।



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शिव महापुराण कथा



- दोपहर 2 बजे से कस्बा कुरावली में शिव महापुराण कथा का आयोजन

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सत्संग