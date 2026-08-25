Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 25 Aug 2026 11:25 PM IST
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श्री शिवमहापुराण कथा
- दोपहर 2 सोमेश्वर नाथ मंदिर भोगांव में शिवमहापुराण कथा का आयोजन।
- दोपहर 2 बजे से घिरोर के गांव अलालपुर महानंद में श्री शिवमहापुराण कथा का आयोजन।
- दोपहर 2 बजे से शहर के श्री भीमसेन महाराज मंदिर में श्री शिवमहापुराण कथा का पाठ होगा।
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- दोपहर 2 सोमेश्वर नाथ मंदिर भोगांव में शिवमहापुराण कथा का आयोजन।
- दोपहर 2 बजे से घिरोर के गांव अलालपुर महानंद में श्री शिवमहापुराण कथा का आयोजन।
- दोपहर 2 बजे से शहर के श्री भीमसेन महाराज मंदिर में श्री शिवमहापुराण कथा का पाठ होगा।