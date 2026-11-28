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- दोपहर 1:30 बजे श्री रामलीला प्रांगण करहल के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन मंत्री लोकार्पण करेंगे।

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श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 2 बजे से कुसमरा के गांव बिरतिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

- दोपहर 2 बजे से नौनेर दन्नाहार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।

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- शाम 6 बजे से द्वारिकाधीश मंदिर करहल रोड पर भजन-कीर्तन का आयोजन होगा।

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काम की बात

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 28 नवंबर को 9:45 बजे ट्राॅजिट हॉस्टल में जनता की समस्याएं सुनेंगे। यह जानकारी जिला सूचना अधिकारी ने दी।

लोकार्पण