Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 27 Nov 2026 02:41 AM IST
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क्रिकेट
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में एमसीए और रॉयल क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 1 बजे से कुसमरा के गांव बिरतिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन
- दोपहर 1 बजे से नौनेर दन्नाहार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।
- दोपहर 2 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन
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- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में एमसीए और रॉयल क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।
श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 1 बजे से कुसमरा के गांव बिरतिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन
- दोपहर 1 बजे से नौनेर दन्नाहार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।
- दोपहर 2 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन