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- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में एमसीए और रॉयल क्लब के बीच मैच खेला जाएगा।

श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 1 बजे से कुसमरा के गांव बिरतिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

- दोपहर 1 बजे से नौनेर दन्नाहार में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होगा।

- दोपहर 2 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

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