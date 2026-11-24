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- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

- दोपहर 12 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।

शबद कीर्तन

- पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में सुबह 10 बजे से गुरु गुरुनानक देव जी का प्रकोश उत्सव मनाया जाएगा।

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क्रिकेट

- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में अग्रवाल क्लब और सीजी स्पोर्ट्स के बीच मैच खेला जाएगा।

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महोत्सव

- शाम 6 बजे करहल के श्री गंगेश्वर गार्डन में खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन।

श्रीमद्भागवत कथा