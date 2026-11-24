Mainpuri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Tue, 24 Nov 2026 02:51 AM IST
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श्रीमद्भागवत कथा
- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
- दोपहर 12 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
शबद कीर्तन
- पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में सुबह 10 बजे से गुरु गुरुनानक देव जी का प्रकोश उत्सव मनाया जाएगा।
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क्रिकेट
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में अग्रवाल क्लब और सीजी स्पोर्ट्स के बीच मैच खेला जाएगा।
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महोत्सव
- शाम 6 बजे करहल के श्री गंगेश्वर गार्डन में खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन।
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- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
- दोपहर 12 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन।
शबद कीर्तन
- पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा में सुबह 10 बजे से गुरु गुरुनानक देव जी का प्रकोश उत्सव मनाया जाएगा।
क्रिकेट
- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में अग्रवाल क्लब और सीजी स्पोर्ट्स के बीच मैच खेला जाएगा।
महोत्सव
- शाम 6 बजे करहल के श्री गंगेश्वर गार्डन में खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन।