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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Ganesh procession taken out before the earth-worship ceremony.

Mainpuri News: धरती पूजन से पहले निकली गणेश शोभायात्रा

Tue, 06 Oct 2026 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:21 PM IST
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Ganesh procession taken out before the earth-worship ceremony.
फोटो 40जोश, जज्बे और जीत की छलांग:माध्यमिक विद्यालयीय जनपदीय खो-खो प्रतियोगिता में अंक हासिल कर

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बेवर। रामलीला महोत्सव के शुभारंभ से पहले भगवान गणेश की शोभायात्रा निकाली गई। मथुरा से आई विदेशी श्रद्धालुओं की टोली का हरे रामा, हरे कृष्णा संकीर्तन यात्रा में आकर्षक का केंद्र रही। लोगों और व्यापारियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर गजानन की सवारी का स्वागत किया। शोभायात्रा के रामलीला मैदान पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत धरती पूजन हुआ। इस मौके पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अनुपम दीक्षित, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, साहित्य गुप्ता, सत्यम मिश्रा, रमाकांत दीक्षित, दीपू तिवारी, अन्नू दीक्षित आदि मौजूद रहे। संवाद
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