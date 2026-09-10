मैनपुरी न्यूज: वेल्डिंग करते समय धान मिल में लगी आग, तेज धमाके के साथ उठी लपटें; तीन मजदूर झुलसे

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थाना दन्नाहार क्षेत्र में आगरा रोड स्थित एक धान मिल में बृहस्पतिवार रात मजदूर गैस वेल्डिंग का काम कर रहे थे। रात करीब 9:45 बजे अचानक तेज धमाका हुआ और आग लग गई। वेल्डिंग कर रहे तीन मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मिल में अफरातफरी मच गई।घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद शिकोहाबाद निवासी मजदूर राहुल, कोलकता के थाना इंदस क्षेत्र के गांव पलासी निवासी मजदूर देवू सहित अन्य को बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है।