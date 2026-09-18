Mainpuri News: तीसरे दिन लोअर गंगा नहर में मिला वृद्धा का शव

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कुरावली। थाना क्षेत्र के ग्राम बलरामपुर निवासी शकुंतला देवी (65) का शव तीसरे दिन शुक्रवार को लोअर गंगा नहर में नगला ऊसर के समीप मिला। दोपहर करीब दो बजे ग्रामीणों ने नहर में शव को देखा। मंगलवार रात करीब 10 बजे शकुंतला देवी परिजन से नाराज होकर घर से निकल गई थीं। बुधवार सुबह नहर के किनारे उनकी चप्पल और डंडा मिलने के बाद परिजन को उनके नहर में डूबने की आशंका हुई। पुलिस ने शव की शिनाख्त शकुंतला देवी के रूप में कराई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी भेज दिया गया।