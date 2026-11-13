Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Creating an ABHA ID for patients in hospitals is mandatory.

Mainpuri News: अस्पतालों में मरीजों की आभा आईडी बनाना अनिवार्य

Fri, 13 Nov 2026 11:19 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 13 Nov 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
Creating an ABHA ID for patients in hospitals is mandatory.
मैनपुरी। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की आभा आईडी बनाना अनिवार्य होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की जनपद स्तरीय कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एबीडीएम के अनुरूप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए। प्रत्येक मरीज का स्वास्थ्य रिकॉर्ड उसकी आभा आईडी से लिंक किया जाए। निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब और मेडिकल स्टोर संचालकों को भी एबीडीएम इनेबल्ड सॉफ्टवेयर अपनाने के लिए निर्देशित किया।कार्यशाला में राज्य टीम के प्रतिनिधि डॉ. एसएन मिश्रा और जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक धर्मेंद्र पाल ने एचएफआर, एचपीआर पंजीकरण, आभा आईडी और स्कैन एंड शेयर से ओपीडी पंजीकरण की जानकारी दी। इस मौके पर सीएमओ डॉ. आरसी गुप्ता, डॉ. अनिल कुमार वर्मा, डॉ. सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed