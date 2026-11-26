मैनपुरी के करहल में दर्दनाक हादसा सामने आया। सड़क हादसे में घायल रिश्तेदार का हाल लेने के बाद घर लौट रहे दंपती को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में पति-पत्नी की माैत हो गई, 10 वर्ष का बेटा गंभीर घायल हो गया।

घटना करहल क्षेत्र के किरथुवा-हेवरा बाईपास पर बुधवार रात करीब 9:10 बजे हुई। थाना करहल के गांव गोटपुर मीठेपुर निवासी रिंकू (35) अपनी पत्नी बीना (30) और 10 वर्षीय बेटे ऋषभ के साथ गांव बांसक स्थित अपनी बहन राखी के घर गए थे। वहां उन्होंने एक माह पहले सड़क हादसे में घायल हुए अपने बहनोई शीलू का हालचाल जाना।

रात में बाइक से घर लौटते समय किरथुवा-हेवरा बाईपास पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रिंकू, बीना और बेटा ऋषभ गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायलों को तुरंत सैफई पीजीआई पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रिंकू और उनकी पत्नी बीना को मृत घोषित कर दिया। वहीं, 10 वर्षीय ऋषभ का उपचार जारी है। दंपती के शवों का पोस्टमार्टम सैफई पुलिस ने कराया है।



करहल क्षेत्र में हुए हादसे में जान गंवाने वाले दो लोगों के शव का पोस्टमार्टम सैफई पीजीआई में कराया गया है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -अभिषेक तिवारी, एसपी ग्रामीण