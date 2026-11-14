Mainpuri News: सरकारी फाइलों में गोवंश महफूज, हकीकत में खेतों व सड़कों पर लावारिस

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पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में कुल 47 गोशालाएं संचालित हैं। इनमें 6872 गोवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 10 कान्हा गोशालाएं हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 37 गोशालाएं संचालित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की गोशालाओं में तीन बृहद और 34 अस्थायी गोशालाएं शामिल हैं। विभाग का दावा है कि करीब 2344 गोवंश लोगों को संरक्षण के लिए दिए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार जिले में कोई भी गोवंश खुले में नहीं घूम रहा है। यदि कहीं गोवंश दिखाई देता है तो उसे तत्काल गोशाला पहुंचाया जाता है। शहर से लेकर गांवों तक सड़कों और खेतों में घूम रहे गोवंश विभाग के दावों की हकीकत बयां कर रहे हैं। घिरोर रोड, देवी रोड सहित कई इलाकों की गलियों और सड़कों पर रोजाना गोवंश के झुंड दिखाई देते हैं। कई पार्कों में भी रात के समय दर्जनों गोवंश बैठे नजर आते हैं। सड़कों पर पड़े कूड़े को खाते हुए गोवंश कभी वाहनों के सामने आ जाते हैं तो कभी राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं।खेतों में खड़ी फसलों को कर रहे बर्बादग्रामीण क्षेत्रों में भी खुले गोवंश किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। गोवंश के झुंड खेतों में घुसकर खड़ी फसल को कुछ ही देर में बर्बाद कर देते हैं। इससे बचने के लिए किसान खेतों के चारों ओर तारों की बाड़ लगा रहे हैं। कई किसान रातभर जागकर फसलों की रखवाली करने को मजबूर हैं। इसके बावजूद गोवंश खेतों में पहुंचकर नुकसान कर रहे हैं।सड़कों पर कोई भी गोवंश की सूचना मिलने पर गोशाला में पहुंचाया जाता है। पशुपालन विभाग की ओर से गोशालाओं में गोवंश का संरक्षित किया जा रहा है। सभी को निर्देशित किया गया है कि कोई भी गोवंश खुले में नहीं दिखना चाहिए। संतोष बहादुर, सीडीओहादसों का भी बन रहे कारण30 अगस्त को बेवर से बाइक पर घर लौटते समय नवीगंज-बेवर के बीच नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज के पास किसान रामबरन की बाइक से आवारा गोवंश टकरा गया। इससे बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उन्हें इलाज के लिए सैफई ले जा रहा था लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया।13 अक्तूबर को रामबिलास कश्यप कुसमरा के देवगंज मोड़, किशनी थाना क्षेत्र, पेट्रोल पंप के सामने से साइकिल से घर लौट रहे थे। एक आवारा गोवंश ने उन्हें टक्कर मार दी। उनको घायल अवस्था में किशनी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।20 अक्तूबर को दीपक जाटव दोस्त नीरज के साथ बाइक से बिधूना चौराहे की ओर जा रहे थे। किशनी के टीएस गार्डन मैरिज होम के पास डिवाइडर के पीछे से अचानक गोवंश हाईवे पर आ गया और बाइक से टकरा गया। दीपक और नीरज दोनों घायल हुए। दीपक को सैफई से आगरा रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।