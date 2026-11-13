Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Self-enumeration drive for Census 2027 begins on November 16

Mainpuri News: 16 नवंबर से जनगणना-2027 का स्व-गणना अभियान शुरू

Fri, 13 Nov 2026 11:50 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Fri, 13 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Self-enumeration drive for Census 2027 begins on November 16
मैनपुरी। जनगणना-2027 के दूसरे चरण के लिए जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जनगणना को राष्ट्रीय महत्व का कार्य बताते हुए लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्व-गणना 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर से से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। जिलाधिकारी ने 16 नवंबर को सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से अपनी स्व-गणना पूरी करने को कहा। जनरेट हुई अद्वितीय पहचान संख्या नियंत्रण कक्ष को दें। मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने आंगनबाड़ी व अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की स्व-गणना के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद ने बताया कि 16 नवंबर से राज्य स्तर पर अभियान की निगरानी होगी, जिससे जनपदों की श्रेणी तय होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed