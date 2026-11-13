Mainpuri News: 16 नवंबर से जनगणना-2027 का स्व-गणना अभियान शुरू

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मैनपुरी। जनगणना-2027 के दूसरे चरण के लिए जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जनगणना को राष्ट्रीय महत्व का कार्य बताते हुए लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्व-गणना 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद एक दिसंबर से से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। जिलाधिकारी ने 16 नवंबर को सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से अपनी स्व-गणना पूरी करने को कहा। जनरेट हुई अद्वितीय पहचान संख्या नियंत्रण कक्ष को दें। मुख्य विकास अधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने आंगनबाड़ी व अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की स्व-गणना के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद ने बताया कि 16 नवंबर से राज्य स्तर पर अभियान की निगरानी होगी, जिससे जनपदों की श्रेणी तय होगी।