Mainpuri News: भंडारे के दौरान मारपीट और फायरिंग

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नवीगंज। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में भागवत कथा के भंडारे के दौरान विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई। पीड़ित कौशल प्रताप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 3 अक्तूबर की रात भंडारे में लोगों को भोजन करा रहे थे। तभी नगला बंबा निवासी महिपाल सिंह घर ले जाने के लिए खाना मांगने आए। जब उनसे खाना रखने के स्थान से भोजन लेने को कहा तो थोड़ी देर बाद महिपाल सिंह के पुत्र अनिल सिंह और भूपेंद्र सिंह लाठी-डंडों व असलहे को लेकर मौके पर पहुंचे। उनको डंडों से पीटकर जान से मारने की धमकी दी। अनिल सिंह ने असलहे से कई बार फायर भी किए। सीओ भोगांव आरके द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद