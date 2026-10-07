फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mainpuri News ›   Assault and firing during the community feast

Mainpuri News: भंडारे के दौरान मारपीट और फायरिंग

Wed, 07 Oct 2026 11:55 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Assault and firing during the community feast
नवीगंज। बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर में भागवत कथा के भंडारे के दौरान विवाद में मारपीट और फायरिंग हुई। पीड़ित कौशल प्रताप सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 3 अक्तूबर की रात भंडारे में लोगों को भोजन करा रहे थे। तभी नगला बंबा निवासी महिपाल सिंह घर ले जाने के लिए खाना मांगने आए। जब उनसे खाना रखने के स्थान से भोजन लेने को कहा तो थोड़ी देर बाद महिपाल सिंह के पुत्र अनिल सिंह और भूपेंद्र सिंह लाठी-डंडों व असलहे को लेकर मौके पर पहुंचे। उनको डंडों से पीटकर जान से मारने की धमकी दी। अनिल सिंह ने असलहे से कई बार फायर भी किए। सीओ भोगांव आरके द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed