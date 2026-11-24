मैनपुरी। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के अंतर्गत सोमवार को देवी रोड स्थित लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीनियर वर्ग में अर्पित और जूनियर वर्ग में गौरी का मॉडल मंडल के लिए चयनित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के सीनियर और जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग कर विज्ञान पर आधारित आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला समन्वयक सुरेश कुमार और विद्यालय की प्रधानाचार्य स्नेहा यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद निर्णायक मंडल ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडलों का मूल्यांकन किया। निर्णायक मंडल में अमरेश सिंह चौहान और योगेंद्र सिंह शामिल रहे। प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में सैनिक स्कूल के अर्पित ने कम लागत में अच्छी सिंचाई के लिए मॉडल प्रस्तुत किया। अर्पित के मॉडल को मंडलीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। जूनियर वर्ग में यूएस मेमोरियल की गौरी का पर्यावरण रक्षा के लिए तैयार किया गया मॉडल सर्वश्रेष्ठ चुना गया। चयनित विद्यार्थी एक से तीन दिसंबर तक नोएडा में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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