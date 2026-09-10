Mahoba News: जान से मारने की नियत से युवक पर फायरिंग
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:40 PM IST
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पनवाड़ी (महोबा)। थाना पनवाड़ी के लोधीपुरा गांव में हिस्ट्रीशीटर ने बुधवार की रात दहशत फैलाने की गरज से फायरिंग की। इस दौरान एक जगह बैठे युवकों पर गोली चलाई। एक गोली युवक के कान के बगल से निकल गई। इससे वह बाल-बाल बच गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है।
लोधीपुरा गांव निवासी कृष्ण कुमार अहिरवार ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि बुधवार की शाम सात बजे वह दोस्त वेदप्रकाश, संजय कुमार व जितेंद्र अहिरवार के साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी खंगर्रा गांव की ओर से जखा निवासी हिस्ट्रीशीटर दिनेश राजपूत कार से आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दबंग ने तमंचा निकालकर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। उसके झुकने पर गोली दाहिने कान के पास से निकल गई। बाद में दबंग जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। साथी वेद प्रकाश ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
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लोधीपुरा गांव निवासी कृष्ण कुमार अहिरवार ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि बुधवार की शाम सात बजे वह दोस्त वेदप्रकाश, संजय कुमार व जितेंद्र अहिरवार के साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी खंगर्रा गांव की ओर से जखा निवासी हिस्ट्रीशीटर दिनेश राजपूत कार से आया और गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर दबंग ने तमंचा निकालकर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। उसके झुकने पर गोली दाहिने कान के पास से निकल गई। बाद में दबंग जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। साथी वेद प्रकाश ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है।
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