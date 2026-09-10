Mahoba News: हलवाई ने कमरे में फंदा लगाकर दी जान

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मोहल्ला निवासी शिवचरन प्रजापति (35) हलवाई का काम करता था। वह पत्नी कविता, दो बेटों यश और केतन के साथ रहता था। बुधवार की रात शिवचरन ने परिवार के साथ भोजन किया और सो गया। बृहस्पतिवार की भोर सुबह जब पत्नी जागी तो कमरे में पति को फंदे पर लटकता देखा। घटना की सूचना यूपी 112 पुलिस को दी। माैके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर परिजन से पूछताछ की।कविता ने बताया कि बुधवार की शाम चार बजे मायके से घर आई थी। रात को सभी ने बच्चों के साथ मिलकर भोजन किया। घर पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। पता नहीं पति ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।