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Mahoba News: हलवाई ने कमरे में फंदा लगाकर दी जान

Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
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The confectioner committed suicide by hanging himself in the room.
फोटो 10 एमएएचपी 05 परिचय-शिवचरन प्रजापति (फाइल फोटो)। स्रोत: परिजन
चरखारी (महोबा)। कस्बा चरखारी के मोहल्ला हाथीखाना में हलवाई ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना से परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य एकत्र किए। पति के जान देने का कारण नहीं पत्नी बता सकी।
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मोहल्ला निवासी शिवचरन प्रजापति (35) हलवाई का काम करता था। वह पत्नी कविता, दो बेटों यश और केतन के साथ रहता था। बुधवार की रात शिवचरन ने परिवार के साथ भोजन किया और सो गया। बृहस्पतिवार की भोर सुबह जब पत्नी जागी तो कमरे में पति को फंदे पर लटकता देखा। घटना की सूचना यूपी 112 पुलिस को दी। माैके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर परिजन से पूछताछ की।
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कविता ने बताया कि बुधवार की शाम चार बजे मायके से घर आई थी। रात को सभी ने बच्चों के साथ मिलकर भोजन किया। घर पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। पता नहीं पति ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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