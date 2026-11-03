Mahoba News: 1.22 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंची उज्जवला योजना की सब्सिडी

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प्रभारी मंत्री मनोहरलाल ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलिंडर रिफिल पर दी जा रही सब्सिडी की जानकारी दी। बताया कि वर्तमान में एक गैस सिलिंडर रिफिल का उपभोक्ता मूल्य 983.45 रुपये निर्धारित है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 335.40 रुपये प्रति सिलिंडर प्रदान की जा रही है। इसके बाद शेष 648.05 रुपये प्रति सिलिंडर की धनराशि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी।इस तरह पात्र उज्जवला योजना लाभार्थियों को दो गैस सिलिंडर निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। दिवाली के पहले इस योजना से लाभार्थी परिवारों के घरों में खुशियां और उत्साह बढ़ेगा। इस दौरान डीएम प्रभास कुमार, एसपी शशांक सिंह, सीडीओ बलराम कुमार, एसडीएम सदर शिवध्यान पंडेय, जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह आदि मौजूद रहे।