Mahoba News: स्टेडियम में विभिन्न खेलों के ट्रायल आज से
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:28 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:28 PM IST
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महोबा। खेल विभाग की ओर पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। इसके लिए जनपद स्तरीय ट्रायल जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे।
जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि पुरुष एथलेटिक्स का ट्रायल तीन अक्तूबर को होगा। सीनियर पुरुष बॉक्सिंग, सब जूनियर बालक हॉकी, सीनियर महिला हॉकी, सब जूनियर बालिका बास्केटबॉल व हैंडबॉल का ट्रायल पांच अक्तूबर को सुबह 11 बजे से लिया जाएगा। सब जूनियर बालिका कबड्डी का ट्रायल 10 अक्तूबर को होगा। सफल खिलाड़ियों का चित्रकूट के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय ट्रायल देना होगा। मंडलीय ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का माैका मिलेगा।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि पुरुष एथलेटिक्स का ट्रायल तीन अक्तूबर को होगा। सीनियर पुरुष बॉक्सिंग, सब जूनियर बालक हॉकी, सीनियर महिला हॉकी, सब जूनियर बालिका बास्केटबॉल व हैंडबॉल का ट्रायल पांच अक्तूबर को सुबह 11 बजे से लिया जाएगा। सब जूनियर बालिका कबड्डी का ट्रायल 10 अक्तूबर को होगा। सफल खिलाड़ियों का चित्रकूट के स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय ट्रायल देना होगा। मंडलीय ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने का माैका मिलेगा।
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