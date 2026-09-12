Mahoba News: बांदा डिपो की बस से तंबाकू से भरे छह बोरे मिले
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 12:13 AM IST
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पनवाड़ी (महोबा)। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बांदा डिपो की बस में चेकिंग के दौरान छह बोरे तंबाकू बरामद हुई। यह तंबाकू बिना बुकिंग के ले जाई जा रही थी। तंबाकू का कोई दावेदार भी नहीं मिला। चेकिंग टीम ने इस मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है। लोगों में चर्चा है कि दूसरे जनपदों से तंबाकू का अवैध कारोबार चल रहा है। इसमें बस चालकों व परिचालकों की भी मिलीभगत है।
रोडवेज बस कस्बा राठ से बांदा की ओर जा रही थी। तभी कस्बा पनवाड़ी के राठ रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास चेकिंग दल ने बस को रोक लिया। इसके बाद चेकिंग दल के सदस्यों ने बस की जांच की। चेकिंग के दौरान बस के नीचे वाली डिकी में तंबाकू के छह बोरे लदे मिले। बस में अन्य बुकिंग सामान के साथ तंबाकू के बोरे रखे हुए थे लेकिन तंबाकू के बोरों की बुकिंग नहीं थी। इस दौरान तंबाकू के बोरों का कोई दावेदार नहीं मिला। बस में परिचालक अभिलाषा देवी व चालक अकबर मौजूद थे।
क्षेत्रीय चेकिंग दल बांदा के सहायक यातायात निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान तंबाकू के छह बोरे मिले हैं। इसकी बुकिंग नहीं थी और न ही किसी व्यक्ति ने बताया कि यह सामान उनका है। उन्होंने बताया कि यदि तंबाकू की खेप अवैध रूप से ले जाई जा रही है तो संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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रोडवेज बस कस्बा राठ से बांदा की ओर जा रही थी। तभी कस्बा पनवाड़ी के राठ रोड पर स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास चेकिंग दल ने बस को रोक लिया। इसके बाद चेकिंग दल के सदस्यों ने बस की जांच की। चेकिंग के दौरान बस के नीचे वाली डिकी में तंबाकू के छह बोरे लदे मिले। बस में अन्य बुकिंग सामान के साथ तंबाकू के बोरे रखे हुए थे लेकिन तंबाकू के बोरों की बुकिंग नहीं थी। इस दौरान तंबाकू के बोरों का कोई दावेदार नहीं मिला। बस में परिचालक अभिलाषा देवी व चालक अकबर मौजूद थे।
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क्षेत्रीय चेकिंग दल बांदा के सहायक यातायात निरीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान तंबाकू के छह बोरे मिले हैं। इसकी बुकिंग नहीं थी और न ही किसी व्यक्ति ने बताया कि यह सामान उनका है। उन्होंने बताया कि यदि तंबाकू की खेप अवैध रूप से ले जाई जा रही है तो संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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