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Mahoba News: बारिश से लबालब हुए जनपद के छह बांध, बढ़ाई गई निगरानी

Sun, 30 Aug 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:14 AM IST
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Six dams in the district filled to capacity due to rain; surveillance stepped up
फोटो 29 एमएएचपी 01 परिचय-अपनी भंडारण क्षमता के करीब पहुंचा यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित उर्मिल बा
= प्रत्येक दो-दो घंटों के अंतराल में हो रही जलस्तर की नाप
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फोटो 29 एमएएचपी 01 परिचय-अपनी भंडारण क्षमता के करीब पहुंचा यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित उर्मिल बांध। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा/श्रीनगर। लगातार हो रही बारिश जनपद के बांधों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। जिले के छह बांध पानी से लबालब हो गए हैं। ऐसे में बांध की निगरानी बढ़ा दी गई है। सिंचाई विभाग की ओर से बांधों में स्थापित की गईं बाढ़ नियंत्रण चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। हर दो-दो घंटे के अंतराल में बांधों के जलस्तर की नाप कराई जा रही है।

मानसून सत्र के दौरान माह अगस्त बारिश के दृष्टिकोण से बेहतर रहा। इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में जिले के अर्जुन, कबरई, चंद्रावल, उर्मिल, लहचूरा आदि बांधों के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। यूपी-एमपी की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध पूरी तरह लबालब है जबकि उर्मिल बांध अपने अधिकतम भंडारण क्षमता से महज दो मीटर दूर है। तहसील चरखारी में स्थित अर्जुन बांध अपनी अधिकतम भंडारण क्षमता से करीब पहुंच गया है जबकि कबरई बांध में भी पानी अपनी अधिकतम भंडारण क्षमता से करीब है। ऐसे में बांधों में इस समय चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सिंचाई विभाग पूरी तरह सक्रिय है और बांधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। उधर, मौदहा बांध प्रखंड के अधिशासी अभियंता विनय कुमार का कहना है कि कबरई बांध को इस बार पूरी भंडारण क्षमता के साथ भरा जा रहा है। अन्य बांधों में भी पर्याप्त पानी आ गया है। लगातार निगरानी कराई जा रही है।
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बांधों का जलस्तर मीटर में
बांध-न्यूनतम-अधिकतम-वर्तमान
अर्जुन-167.64-176.17-175.96
चंद्रावल-146.91-152.40-151.21
कबरई-149.04-159.00-158.85
मझगवां-217.01-224.33-222.23
उर्मिल-228.30-237.43-235.50
लहचूरा- 179.83-182.30-182.30
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