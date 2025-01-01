Mahoba News: पोस्टर प्रतियोगिता में रागिनी ने मारी बाजी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:11 AM IST
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महोबा। शहर के साईं कॉलेज ऑफ एजूकेशन में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। सबसे अच्छा पोस्टर बनाकर रागिनी ने प्रथम स्थान हासिल किया।
प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. एलसी अनुरागी व प्रशासनिक अधिकारी बीके साहू ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर किया। प्राचार्य ने कहा कि सेवा और सद्भाव की भावना को मन में रखकर एक विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। प्रतियोगिता में रागिनी ने पहला, जनार्दन ने दूसरा व हेमंत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थी हर्षिता, महक, संध्या, दीपांजलि और सचिन अग्रवाल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर डॉ. मेराज खान, लोकेश चौरसिया, प्रवीण वाजपेयी, प्रदीप सिंह, आदर्श कुमार, डॉ. रविंद्र कुमार, आशीष चौरसिया, मारुतिनंदन तिवारी, शशिकांत अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार, अर्चना श्रीवास्तव, शहनवाज खान, भावना साहू, अंजना श्रोतीय, सुनील कुमार, हरिकिशन मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. एलसी अनुरागी व प्रशासनिक अधिकारी बीके साहू ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप जलाकर किया। प्राचार्य ने कहा कि सेवा और सद्भाव की भावना को मन में रखकर एक विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। प्रतियोगिता में रागिनी ने पहला, जनार्दन ने दूसरा व हेमंत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थी हर्षिता, महक, संध्या, दीपांजलि और सचिन अग्रवाल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर डॉ. मेराज खान, लोकेश चौरसिया, प्रवीण वाजपेयी, प्रदीप सिंह, आदर्श कुमार, डॉ. रविंद्र कुमार, आशीष चौरसिया, मारुतिनंदन तिवारी, शशिकांत अग्रवाल, सुरेंद्र कुमार, अर्चना श्रीवास्तव, शहनवाज खान, भावना साहू, अंजना श्रोतीय, सुनील कुमार, हरिकिशन मौजूद रहे।
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