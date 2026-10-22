Mahoba News: एक दिन में पैट व पीएचडी प्रवेश परीक्षा, परीक्षार्थी परेशान

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जनपद के अधिकांश विद्यार्थी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश लेते हैं। वहीं प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए पैट की अर्हता अनिवार्य है। परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा होने से यह परीक्षा 25 व 31 अक्तूबर और एक नवंबर को प्रस्तावित है। परीक्षा बुंदेलखंड विवि के परीक्षा भवन में भी होनी है। बावजूद इसके बीयू प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराने की तिथि 25 अक्तूबर तय कर दी है। इससे परीक्षार्थी परेशान हैं।कुलपति के निर्देश पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक होगी। द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर दो से शाम चार बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए बीयू के बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, गणितीय विज्ञान व कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग को परीक्षा केंद्र बनाया है। अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल से अपने लॉगिन का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कुलसचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक किसी भी विद्यार्थी ने शिकायत नहीं की है। यदि कोई शिकायत आएगी तो कुलपति से वार्ता की जाएगी।