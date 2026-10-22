Mahoba News: खाद न मिलने पर किसानों का हंगामा

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बुधवार को खाद लेने के लिए सुबह से ही समिति में किसानों की कतारें लग गईं। पर्याप्त खाद न मिलने से नाराज किसानों ने हंगामा करते हुए नाराजगी जताई। किसान राजकुमार, स्वतंत्र मिश्रा, कपिल राजपूत आदि का आरोप है कि वह समिति के खाताधारक हैं। इसके बाद भी उन्हें खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। समिति में पर्याप्त खाद उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने खाद की कालाबाजारी किए जाने का भी आरोप लगाते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि रबी सीजन की खेती के लिए महत्वपूर्ण समय में खाद के लिए उन्हें लगातार परेशान होना पड़ रहा है।उधर, सचिव रतन सिंह राजपूत ने बताया कि समिति में किसानों की भीड़ अधिक होने से सभी किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध नहीं हो सकी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि समिति के सभी पात्र किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। किसी किसान को खाद से वंचित नहीं रखा जाएगा।खाली हाथ लौटे 310 टोकनधारी किसान: अजनर।साधन सहकारी समिति अजनर में एक सप्ताह के इंतजार के बाद बुधवार को फिर से डीएपी खाद का वितरण शुरू हुआ। खाद लेने के लिए बी-पैक्स समिति में किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। समिति के बाहर किसानों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। खाद वितरण की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार की ओर से 500 नए टोकन वितरित किए गए जबकि 50 टोकन पिछले वितरण के शेष थे। समिति में उपलब्ध 1,000 बोरी डीएपी के सापेक्ष 450 बोरी खाद का वितरण किया गया। इसमें से 150 किसानों को नकद भुगतान और 90 खातेदार किसानों को चेक से खाद उपलब्ध कराई गई। हालांकि सभी टोकनधारी किसानों को खाद नहीं मिल सकी। 310 टोकनधारी किसान बिना खाद के ही मायूस होकर लौट गए।किसान रामदीन, प्रमोद, भिम्मा का कहना है कि जरूरत के हिसाब से खाद न मिलने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। अभी समिति में 450 बोरी खाद शेष बची है। ऐसे में बुधवार को खाद से वंचित रहे किसानों को बृहस्पतिवार को खाद मिलने की उम्मीद है।