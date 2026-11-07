Mahoba News: बच्चों को कार्बाइड गन से रखें दूर, 70 डेसीबल का शोर कर देगा बहरा

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दिवाली पर तेज धमाकेदार पटाखों की धूम रहती है। एक-दूसरे से तेज धमाका करने की होड़ मचती है। बच्चे भी पटाखे जलाने और तरह-तरह के धमाके करने वाले खिलौनों के प्रति आकर्षित होते हैं। इनमें से कार्बाइड गन सबसे अधिक खतरनाक है। कार्बाइड गन से निकलने वाला तेज धमाका और धुएं से उड़ने वाले कण आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. विजय प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि धुआं छोड़ने वाले पटाखों में एसपीएम, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाईऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्व निकलते हैं। इनसे आंखों में जलन, दमा, सांस की नली में सूजन, साइनोसाइटिस और लेरिंजाइटिस की परेशानी बढ़ सकती है। कहा कि अभिभावक बच्चों को कार्बाइड गन बिल्कुल न खरीदकर दें। पटाखे भी बच्चों को अकेले न जलाने दें बल्कि बड़ों की निगरानी में सुरक्षित दूरी से ही आतिशबाजी कराएं।पटाखों का शोर हो सकता खतरनाकनाक, कान व गला रोग विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक सिंह बताते हैं कि वैसे तो व्यक्ति के कान की क्षमता 60 डेसीबल होती है लेकिन अचानक पटाखे या किसी अन्य चीज से निकलने वाली 35 डेसीबल तक की ध्वनि भी कानों के लिए कष्टदायक होती है। पटाखों से करीब 100 से 120 डेसीबल की ध्वनि निकलती है। वहीं अचानक से निकली 70 डेसीबल तक की ध्वनि भयानक दर्द के साथ कान के पर्दे को फाड़ सकती है। बताया कि तेज आवाज के अचानक संपर्क में आने से कान में दर्द, सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है। इसलिए कानों के पास पटाखे न जलाएं और तेज धमाकेदार आतिशबाजी से परहेज करें।बच्चों को कार्बाइड गन से दूर रखें।पटाखे बड़ों की निगरानी में जलवाएं।आतिशबाजी के समय सुरक्षात्मक चश्मा पहनें।पटाखे जलाते समय चेहरे को उनसे दूर रखेंजलते हुए पटाखे को झुककर न देखें।आंख में बारूद या कण जाने पर उसे रगड़ें या दबाएं नहीं।आंख में चोट लगने पर चिकित्सकीय सलाह से ही दवा डालेंघरेलू उपाय अपनाने के बजाय नेत्र चिकित्सक को दिखाएं।ध्वनि की तीव्रता और उससे हानि35 डेसीबल- दर्ददायक40 से 50- दर्द के साथ कानों में झनझनाहट50 से 60- दर्द, कुछ पल के लिए बहरापन60 से 70- तीव्र दर्द, कान का पर्दा फटना70 से अधिक- असहनीय पीड़ा, स्थायी बहरापन