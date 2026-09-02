Mahoba News: नशे में युवक ने फंदा लगाकर दी जान
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
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कबरई (महोबा)। थाना कबरई के कैमाहा गांव में एक युवक ने शराब के नशे में फंदा लगाकर जान दे दी। कैमाहा गांव निवासी रामबरन कुशवाहा (28) मंगलवार की रात घर पर अकेला था। पत्नी व बच्चे रक्षाबंधन पर्व पर मायके गए थे। देर रात उसने कमरे में रस्सी का फंदा लगा लिया। मृतक के चचेरे भाई राममिलन कुशवाहा ने बताया कि रामबरन माता-पिता से अलग रहता था। सुबह काफी देर तक दरवाजे न खुलने पर आशंका हुई। सीढ़ी लगाकर अंदर जाने से रामबरन फंदे पर लटकता मिला। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। मौके से शराब की खाली शीशी भी मिली है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया नशे की हालत में आत्महत्या किए जाने की आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। (संवाद)
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